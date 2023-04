Innenministerium 2949 Vergewaltigungen 2022 in NRW erfasst

Das Papier auf Anfrage der Abgeordneten Markus Wagner und Enxhi Seli-Zacharias weist auch Zahlen für alle Kreispolizeibehörden aus. Demnach gab es die meisten Fälle in großen Städten. So zählte die Polizei Köln 309 Vergewaltigungen, die Polizei Düsseldorf 175, Dortmund 135, Essen 134, Recklinghausen 133, Wuppertal 117. In den anderen Polizeibehörden waren die Zahlen zweistellig.