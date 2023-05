Reul besorgt wegen tödlicher Unfälle „Das macht mich nachdenklich, das beunruhigt mich“

Vor allem Motorradfahrer waren bei dem schönen Wetter am langen Wochenende in Unfälle verwickelt. Im niederrheinischen Tönisvorst starben ein 43-jähriger Motorradfahrer und seine mitfahrende 13 Jahre alte Tochter, als sie mit einem abbiegenden Auto kollidierten. In Breckerfeld im südöstlichen Ruhrgebiet kam ein 24-Jähriger ums Leben, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. In Bochum starb eine 18-jährige Autofahrerin bei einer Karambolage mit fünf beteiligten Autos.