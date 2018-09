Inklusion in NRW: Immer mehr Schüler mit Förderbedarf an Regelschulen

Inklusion an Schulen in NRW kommt langsam voran

Ein Junge in einem Rollstuhl nimmt in einer fünften Klasse am Unterricht teil. Foto: dpa/Uwe Anspach

Gütersloh Die Klassenzimmer in NRW werden heterogener. Der Anteil der Schüler mit speziellem Förderbedarf, die inklusiv in Regelschulen lernen, ist laut einer Studie gewachsen. Die Experten machen aber auch „Unbehagen“ aus.

Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung an Regelschulen kommt in Nordrhein-Westfalen einer Studie zufolge allmählich voran. Der Anteil der Schüler, die noch an Förderschulen lernen, nahm von 5,2 Prozent im Schuljahr 2008/09 auf 4,6 Prozent 2016/17 ab, wie die Bertelsmann Stiftung am Montag in Gütersloh mitteilte. Allerdings liegt NRW bei der Inklusion etwas hinter dem Bundesniveau von 4,3 Prozent im Schuljahr 2016/17.