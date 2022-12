Tag der Menschen mit Behinderung „Wir müssen weiterdenken als nur von hier bis zur abgesenkten Bordsteinkante“

Auch der Sozialverband VdK in NRW sieht noch Defizite. „Barrierefreiheit ist und bleibt im alltäglichen Leben eben oftmals leider immer noch ein Fremdwort. Selbst da, wo sie gesetzlich geregelt ist“, sagte der VdK-Landesvorsitzende Horst Vöge. In den Bereichen Wohnen, Mobilität, Gesundheitsversorgung und Digitales würden behinderte Personen „immer noch ausgegrenzt“. Zudem werde der Kreis der Betroffenen immer größer: Nach einer aktuellen Statistik ist die Zahl der anerkannt schwerbehinderten Menschen in NRW bis Ende 2021 auf mehr als 1,92 Millionen Menschen angestiegen, das seien fast elf Prozent der Bevölkerung in dem Bundesland.