Inflationsrate Verbraucherpreise in NRW höher als ein Jahr zuvor

Die Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen waren im Februar 2,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. „Das ist der niedrigste Preisanstieg seit Juni 2021“, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mit. Damals hatte die Jahres-Teuerungsrate 2,5 Prozent betragen.