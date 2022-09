Die Inflation in NRW ist seit Anfang der 1950er Jahre nicht mehr so hoch gewesen. Mit 10,1 Prozent hat sie im September 2022 einen zweistelligen Wert erreicht. Vor allem die Preise für Kraftstoffe, Haushaltsenergien und Lebensmittel zogen an. Doch es gibt auch Waren oder Dienstleistungen, die im Vergleich zum September 2021 günstiger geworden sind.

Quelle: Landesbetrieb It.NRW