So hoch wie seit 50ern nicht mehr : Inflation in NRW steigt auf 10,1 Prozent

Lebensmittel werden teurer, Energipreise steigen: Die Inflation ist hoch. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Ob Pendeln mit der Bahn, der Griff zur Zapfsäule an der Tankstelle oder der Gang in den Supermarkt: Der Alltag wird immer teurer. Die Inflation war zuletzt vor mehreren Jahrzehnten so hoch wie jetzt.

Die Inflation ist nun zweistellig: Hohe Kosten für Energien und Lebensmittel haben den Alltag deutlich teurer gemacht als zuvor. Im September habe die Inflationsrate bei 10,1 Prozent gelegen, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf mit. So hoch sei der Wert seit Anfang der 1950er Jahre nicht mehr gewesen. Im August hatte die Teuerung noch bei 8,1 Prozent gelegen.

Bei der Inflationsrate werden die Preise im Vorjahresmonat als Vergleich genommen. Vor allem Kraftstoffe, Haushaltsenergien und Lebensmittel wurden teurer. Die Preise für Butter und Quark zogen beispielsweise um etwa 60 Prozent an, Nudeln um 46 Prozent.

Auch im Vergleich zum Vormonat August mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher viel tiefer ins Portemonnaie greifen als zuvor, etwa für Bahnfahrten. Das lag daran, dass im August noch das 9-Euro-Ticket galt und im September wieder die üblichen, wesentlich teureren Tarife galten.

In den Zahlen von IT.NRW ist diese Entwicklung in der Sparte „kombinierte Personenbeförderungen“ erkennbar, hier verdreifachten sich die durchschnittlichen Ausgaben im Vergleich zum August (plus 218 Prozent). Auch Kraftstoffe und Kleidung kosteten mehr (Benzin: plus 14 Prozent, Bekleidung: plus 5 Prozent).

(top/dpa)