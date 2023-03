Bis zu 48 Prozent teurer Lebensmittel in NRW von Inflation stark betroffen

In den vergangenen drei Jahren sind die Preise für Nahrungsmittel in Nordrhein-Westfalen mehr als doppelt so stark gestiegen wie die Verbraucherpreise insgesamt. Wie das Statistische Landesamt am Montag berichtete, wurden Nahrungsmittel im Februar 2023 um 31,1 Prozent teurer angeboten als im Februar 2020. Die Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um 15,0 Prozent.