Rate in NRW liegt bei elf Prozent : Erste Firmen zahlen Inflations-Prämien

Düsseldorf Besonders die hohen Gaspreise belasten die Bürger. Die NRW-Verbraucherzentrale fordert Hilfen ebenso wie der DGB. Einige NRW-Konzerne zahlen Inflationsprämien, die Arbeitgeber in der Metallindustrie wollen dies auch.

Die Preissteigerung zieht weiter an. In NRW und Bayern lag sie im Oktober nach vorläufigen Berechnungen der Statistikämter bei elf Prozent. Bundesweit lag der Wert bei 10,4 Prozent, gab das Statistische Bundesamt bekannt.

Die Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Zanda Martens betont, die hohe Preissteigerung müsse Anlass sein, um für eine sozialere Politik einzutreten. Am vergangenen Wochenende waren in der NRW-Landeshauptstadt noch einige Tausend Menschen auf die Straße gegangen, um für einen „solidarischen Herbst“ einzutreten. Nun meint Martens: „Die explodierenden Lebenshaltungskosten gefährden bereits Menschen bis weit in die untere Mittelschicht hinein.“

Dabei legen die Preise auch kurzfristig weiter zu. Im Vergleich zum September verteuerten sich Haushaltsenergien noch einmal um 8,5 Prozent. Auch verschiedene Gemüsearten wurden teurer: Tomaten kosteten im Oktober 40,8 Prozent mehr als noch im September. Kopf- und Eisbergsalat ging um 2,8 Prozent im Preis hoch. Andererseits wurden auch viele Waren etwas günstiger: Äpfel kosteten im Oktober 2,5 Prozent weniger als im Vormonat, Gurken 7,3 Prozent, Benzin rutschte ganz leicht um 0,3 Prozent ab. In der Summe wurde das Leben zwischen September und Oktober um immerhin 1,2 Prozent teurer – alles andere als eine Kleinigkeit in nur vier Wochen.

Die anziehenden Kosten für die Lebenshaltung sind auch ein Thema für die Unternehmen: Die Arbeitgeber der Metallindustrie in NRW boten am Freitag als Teil der Tarifverhandlungen Einmalzahlungen in Höhe von 3000 Euro an, die dann gemäß einer neuen Regelung des Bundes steuer- und abgabenfrei ausgezahlt werden können. Mit dieser Sonderregel ähnlich zu den Corona-Prämien will der Staat verhindern, dass die hohe Inflation zu einem sehr starken dauerhaften Anstieg bei Löhnen und Gehältern führt, was dann indirekt wiederum die Preise anheizen würde.