Nahrungsmittel und Fernwärme teurer Inflation in Nordrhein-Westfalen steigt erstmals seit September

Die Inflation in Nordrhein-Westfalen hat sich erstmals seit September wieder verstärkt. Im bevölkerungsreichsten Bundesland stieg die Inflationsrate im Dezember auf 3,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im November hatte sie 3,0 Prozent betragen. Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise im Dezember um 0,1 Prozent zurück.