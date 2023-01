Caterer unter Druck Wenn sich das Essen für die Kinder nicht mehr lohnt

Düsseldorf · Immer mehr Kinder in NRW sind in Kitas und Schulen in Ganztagseinrichtungen untergebracht. Also ist auch ein vernünftiges Essen vor Ort wichtiger denn je. Doch das wird immer teurer. Gründe gibt es gleich mehrere.

23.01.2023, 16:16 Uhr

Stefan Lehmann in der Produktionsküche in Bonn. Hier wird täglich frisch gekocht, für Kitas, Schulen und Senioreneinrichtungen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)