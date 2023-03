Infektionswelle erfasst das Land NRW schnieft und hustet – Corona-Schnelltests werden knapp

Nordrhein-Westfalen schnieft und hustet: Corona- und andere Infektionen haben das Land im Griff. So steigt die Coronavirus-Last im Abwasser weiter: „Auch in dieser Woche zeigen die Kläranlagen einen steigenden Trend“, meldet das Landeszentrum Gesundheit. Vor allem in der Karnevalshochburg Köln: „Die Viruslast im Abwasser hatte bereits vor Karneval eine steigende Tendenz, dieser Trend hat sich in der Zeit des Straßenkarnevals und in der Woche danach fortgesetzt“, sagte eine Sprecherin der Stadt Köln. „Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass die Inzidenz mittlerweile zehnfach so hoch liegt wie der offiziell gemessene Wert. In Köln haben wir heute eine Inzidenz von 375, das entspräche einer realen Inzidenz von etwa 3750.“