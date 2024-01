Feuerwehr überrascht Falscher Alarm im Industriemuseum Ennepetal

Ennepetal · Am Dienstagnachmittag hat die Brandmeldeanlage im Industriemuseum Ennepetal Alarm geschlagen. Doch die Feuerwehr fand kein Feuer. Was hinter dem Fehlalarm steckte und wie sich so etwas auch zu Hause verhindern lässt.

17.01.2024 , 01:16 Uhr

Ein Rauchmelder in einem Hausflur (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Gerten

Eine Mischung aus Staub und Fliegen auf einem Rauchmelder hat in Ennepetal im Ruhrgebiet einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Brandmeldeanlage im Industriemuseum Ennepetal habe am Dienstagnachmittag Alarm geschlagen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Als die Einsatzkräfte im Museum eintrafen, sei jedoch schnell aufgefallen, dass es gar keinen Brand gab. „Die Kollegen haben gesehen, dass der Rauchmelder ziemlich eingestaubt war und auch einige Fliegen dort waren“, erklärte ein Feuerwehrmann. Dies könne manchmal dazu führen, dass der Sensor mit der Lichtschranke am Rauchmelder fälschlicherweise auslöst. „Man kann die mit dem Staubwedel oder einem Staubsauger sauber machen. Das verhindert dann, dass sowas passiert“, sagte der Feuerwehr-Mitarbeiter. Der Einsatz konnte schnell beendet werden. Etwa eine Dreiviertelstunde später kam es in einem Wohnhaus in Ennepetal zu einem ähnlichen Vorfall. Dort war ein Rauchmelder durch einen technischen Defekt ausgelöst worden.

