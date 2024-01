Trödeln im Winter Sieben Flohmärkte für jedes Wetter

Nicht nur die Großstädte bieten schöne Orte zum Bummeln und Trödeln: Auch im Kreis Kleve kommen Flohmarkt-Liebhaber auf ihre Kosten. Dafür geht es in die Messehalle im Wunderland Kalkar. Dort bieten Verkäufer aus Deutschland und den Niederlanden ihre Waren an – und es gibt einiges an besonderen Schätzen zu entdecken. Die nächsten Termine stehen bereits fest: Am 2. und 3. März können Besucher wieder schlendern und nach Schätzen stöbern. Geöffnet ist samstags und sonntags jeweils von 9 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person, Erwachsene ab 65 Jahren zahlen vier Euro Eintritt, Kinder bis 15 Jahren 2,50 Euro. Nähere Informationen finden Sie auf der Website.