„Besonders guter Standort“ Würgassen bekommt einen der größten Batteriespeicher Deutschlands

In Deutschland betreibt der Energiekonzern RWE bereits Batteriespeicher an mehreren Standorten: Darunter ist eine Doppel-Batterie mit insgesamt 117 Megawatt an den beiden Kraftwerksstandorten Lingen in Niedersachsen und Werne in Nordrhein-Westfalen. Derzeit ist eine weitere Doppel-Batterie mit einer Gesamtkapazität von 220 Megawatt an den Kraftwerksstandorten Neurath und Hamm (beides NRW) im Bau.