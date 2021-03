In Spanien Gesuchter : SEK-Beamte nehmen Mann in Siegburg fest

Köln/Siegburg Der Mann wird in Spanien wegen mehrerer Vergehen gesucht, darunter auch ein Tötungsdelikt. Am Mittwoch konnte er Siegburg festgenommen werden, er wird nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch in Siegburg bei Bonn einen Mann festgenommen, der 2018 an einem versuchten Tötungsdelikt im spanischen Benidorm beteiligt gewesen sein soll. Zudem werde ihm Körperverletzung vorgeworfen, bestätigte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Köln am Mittwoch. Zuerst hatte der WDR berichtet.