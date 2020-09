Wo am Mittwoch gestreikt wird : In Solingen schließen drei Kitas

Warnstreik in Duisburg mit Hulk-Figur. Foto: dpa/Fabian Strauch

Solingen Die Gewerkschaft Verdi weitet am Mittwoch ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus. Dann sind die kommunalen Angestellten in Solingen an der Reihe. Auch in anderen Mittelstädten wird gestreikt.

Im Tarifstreit für den Bund und die Kommunen setzen die Gewerkschaften ihre Warnstreiks fort. In Solingen hat Verdi die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und auch der kommunalen Kitas für Mittwoch zur Arbeitsniederlegung aufgefordert. „Wir gehen davon aus, dass drei Kitas in Solingen geschlossen werden, in anderen könnte es Einschränkungen geben“, sagte Gewerkschaftssekretär Lothar Reitzer unserer Redaktion. Welche Kitas das im Einzelnen sind, sagte er nicht. Auf dem Solinger Rathausplatz ist am Vormittag eine Kundgebung geplant, Verdi rechnet mit 100 Teilnehmern. Zudem sollen Kliniken im Kreis Minden-Lübbecke bestreikt werden.

Am Dienstag war Remscheid ein Mittelpunkt der Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen. Hier legten laut Verdi 200 Beschäftigte in mehreren Kitas, in der Entsorgung und Stadtverwaltung die Arbeit nieder. Die Kita Hasenberg wurde laut Reitzer geschlossen. Am Mittwoch soll der Betrieb in Remscheid wieder normal weiterlaufen. Auch in der Stadtverwaltung in Unna und bei den Recyclinghöfen in Duisburg wurde gestreikt. Mitarbeiter stellten eine große Hulk-Figur vor dem Recyclinghof Duisburg-Nord auf. In Gütersloh versammelten sich 40 Beschäftigte vor dem Klinikum.

Bundesweit hatten Verdi und der Beamtenbund Beschäftigte mobilisiert. In Bayern waren mehrere Krankenhäuser betroffen. Die Gewerkschaften wollen vor der dritten Verhandlungsrunde, die am 22. Oktober in Potsdam startet, Druck auf die kommunalen Arbeitgeber und den Bund machen. Nun soll es Tag für Tag Protestaktionen geben - in wechselnden Städten und Einrichtungen. Die Metropolen in NRW dürften auch noch an die Reihe kommen.