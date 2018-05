In NRW werden Donnerstag und Freitag Gewitter erwartet

Vorhersage für Donnerstag und Freitag : Wetter-Experten warnen vor neuen Gewittern in NRW

Foto: Christoph Reichwein (crei) 15 Bilder Unwetter in NRW - umgeknickte Bäume, überflutete Straßen

Düsseldorf Die Meteorlogen warnen auch am Donnerstag vor Gewittern in Nordrhein-Westfalen. Das höchste Unwetter-Risiko besteht nach Angaben der Wetter-Experten im Münsterland und in Ostwestfalen.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kann es am Donnerstag in ganz NRW vereinzelt zu Gewittern mit Starkregen um die 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde kommen. Außerdem können Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometern über das Land fegen. Im Münsterland und in Ostwestfalen müssen sich die Menschen sogar auf Unwetter mit heftigem Starkregen um die 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde in kurzer Zeit einstellen. Zudem sei mit Hagel mit einer Korngröße um die drei Zentimeter zu rechnen.





Laut DWD soll sich das Wetter in der Nacht zu Freitag dann zunächst beruhigen. In der zweiten Nachthälfte müsse aber im Süden von NRW mit heftigen Gewittern gerechnet werden. Tagsüber bestehe in NRW wieder Unwettergefahr, mit heftigen Schauern und Gewittern sei zu rechnen.

Foto: RP ONLINE 17 Bilder Einkaufszentrum in Wuppertal nach Unwetter überflutet

Am Dienstag hatten schwere Unwetter über Teilen von NRW gewütet. Schwere Schäden entstanden. Besonders heftig traf es Wuppertal. Dort stand das Wasser zentimeterhoch in einem Einkaufszentrum, die Dächer einer Tankstelle und eines Unigebäudes stürzten ein. Viele Keller liefen voll.

(url)