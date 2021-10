Nach tödlichem Unfall in Düsseldorf : NRW-Großstädte für Radfahrer besonders unsicher

Düsseldorf Fahrradfahren bedeutet für viele Menschen in NRW Stress, insbesondere in den Großstädten. „Aufgepinselte Linien bringen keine Sicherheit“, heißt es vom ADFC.

Vielerorts in NRW ist das Fahrradfahren alles andere als ein Vergnügen. Insbesondere in den Großstädten steht es schlecht um die Sicherheit der Radfahrer. Nach dem tödlichen Unfall in Düsseldorf fordert der NRW-ADFC eine bessere Infrastruktur. „Aufgepinselte Linien bringen keine Sicherheit“, sagt ADFC-Sprecher Ludger Vortmann. Er kritisiert dabei auch den neu gekürten Ministerpräsidenten und früheren Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU). „Für ein Land, das Wüst als ‚Fahrradland Nummer 1’ bezeichnet, ist hier noch viel Nachholbedarf.“

Bei dem Fahrradklima-Test des ADFC hatte NRW im vergangenen Jahr besonders schlecht abgeschnitten. 60.000 Fahrradfahrer hatten dabei die Verkehrssituation im Bundesland anhand mehrerer Kategorien bewertet. In der Gesamtbewertung belegten Essen, Duisburg und Köln bundesweit die letzten Plätze in ihrer jeweiligen Größenkategorie. Auffällig schlecht waren die Ergebnisse beim Thema Sicherheit: Auf einer Skala von eins bis sechs bekamen alle Großstädte in NRW mit mehr als 500.000 Einwohner die Note mangelhaft. Köln schnitt mit 4,9 am schlechtesten ab, gefolgt von Dortmund (4,7) und Düsseldorf (4,6). Der Mittelwert für NRW lag bei 4,2. Bei den Städten mit weniger als einer halben Million Einwohner erhielten Mönchengladbach und Aachen bei der Sicherheit mit jeweils 4,7 auch eine sehr schlechte Bewertung. Selbst die Muster-Fahrradstadt Münster bekam nur die Note 3,9.