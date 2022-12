Schönstes Geschenk zum Fest In NRW kamen im vergangenen Jahr 320 Christkinder zur Welt

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr an Heiligabend 320 Christkinder geboren worden. Seit dem Jahr 2000 sind am 24. Dezember und den beiden Weihnachtstagen im Durchschnitt jeweils über 900 Kinder im Land zur Welt gekommen, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Damit fällt die Zahl der Geburten an den Feiertagen niedriger aus als an den übrigen Kalendertagen - dort werden durchschnittlich 436 Kinder pro Tag geboren.