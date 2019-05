14 Prozent mehr seit 2013 : In NRW brauchen deutlich mehr Rentner staatliche Hilfe

In NRW brauchen deutlich mehr Rentner staatliche Hilfe

Eine alte Frau hält Münzen in ihrer Hand. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen wächst die Zahl der Rentner, die staatliche Unterstützung zur Deckung ihres Lebensunterhalts benötigen. Ende 2018 haben mehr als 155.000 Menschen die sogenannte Grundsicherung im Alter bekommen.

Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp 151.000. Seit Ende 2013 habe diese Form der Unterstützung im Bundesland bereits um knapp 14 Prozent zugelegt, erklärte der Sozialverband VdK NRW. „Die Altersarmut wächst - immer mehr Rentner leben am Existenzminimum“, hieß es in einer VdK-Mitteilung.