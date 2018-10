In Kreuztal fließt nach einem Rohrbruch das Wasser wieder.

Kreuztal Nach tagelanger Blockade einer Hauptleitung läuft die Wasserversorgung der Stadt langsam wieder an.

Teams des städtischen Wasserwerks seien unterwegs, um Abschnitt für Abschnitt in Betrieb zu nehmen, berichtete der Kreis Siegen-Wittgenstein am Montag. Den Anwohnern werde per Lautsprecherdurchsage mitgeteilt, wann es in ihrer Straße wieder so weit sei und Wasser aus dem Hahn komme.