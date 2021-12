Große Liebe für Nuss-Nougat-Creme : Polizei Essen fahndet mit Foto nach gewalttätigem Edeka-Dieb

Die Polizei in Essen sucht nach einem Dieb. Er hat einen Edeka-Mitarbeiter angegriffen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Essen Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei Essen nach einem Dieb mit einer großen Vorliebe für Nuss-Nougat-Creme. Er steckte mehrere Gläser des beliebten Brotaufstrichs ein.

Nach einem Dieb mit einer Vorliebe für Nuss-Nougat-Creme sucht die Polizei in Essen mit einem Fahndungsfoto. Der Unbekannte hatte am 20. September versucht, in einem Edeka-Markt im Essener Stadtteil Bochold mehrere Gläser eines bekannten Brotaufstrichs zu entwenden.