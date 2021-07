Städte in NRW starten Aktionen : Ohne Termin ins Impfzentrum

Im Oktober hieß es noch: Schlange stehen vorm Duisburger Impfzentrum am Marientor. Jetzt gibt es immer mehr Aktionen, bei denen kein Termin mehr benötigt wird. Foto: Lilli Stegner

Duisburg/Solingen Lange gab es kaum Impfstoff gegen Corona. Nun bekommt man ihn aber in mehreren Impfzentren in NRW ohne Termin, etwa in Duisburg und Wuppertal. Wie das läuft und wo es noch bald möglich ist.

Vor dem Theater am Marientor in Duisburg herrscht geschäftiges Treiben. Ordner, die überall auf dem Gelände postiert sind, schicken Impfwillige auf den richtigen Weg. Um kurz nach zehn sind die Ordner beinahe in der Überzahl, am städtischen Impfzentrum sieht es nach Normalbetrieb aus. Besonders ist allerdings die kleine Schlange vor Eingang F. Dort stehen diejenigen, die ohne Termin zur Corona-Impfung gekommen sind. Nach mehreren Sonderimpfaktionen in verschiedenen Stadtteilen ist das für alle Duisburger am Donnerstag auch erstmals am regulären Impfzentrum möglich. Und auch in anderen Städten in NRW gibt es schon Termine für solche Aktionen.

„Heute morgen war der Andrang groß“, sagt ein Ordner in Duisburg. Schon um halb sieben, eineinhalb Stunden vor Öffnung, hätten die Ersten angestanden. Um die Ecke herum, bis zur angrenzenden Straße. Die Lage habe sich jedoch schnell wieder beruhigt. „Die Leute müssen halt zur Arbeit“, sagt er.

Nach Monaten des Impfterminkampfs ist es an diesem Donnerstag in Duisburg plötzlich ganz einfach: Am Marientor in Mitte gibt es Biontech und Moderna, auf der anderen Rheinseite in Ruhrort den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson. Dort hat die Stadt auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer weiteren Sonderaktion geladen. Einzige Voraussetzung: Ein Wohnsitz in Duisburg.

Auch Solingen öffnet sein Impfzentrum kommende Woche für Menschen ohne Termin. Ab dem kommenden Montag bis Sonntag können sich alle Personen ab 16 Jahren mit den Vakzinen von Biontech oder Moderna impfen lassen. In Solingen werden derzeit noch die Termine, die in den vergangenen Wochen vereinbart wurden, abgearbeitet. Doch je mehr Geimpfte es gibt, desto weniger neue Termine gibt es. Deswegen hat man sich in Solingen entschieden, für eine Woche auf die Terminpflicht zu verzichten.

Denn überhaupt steht die Frage im Raum, was mit den 53 Impfzentren in Nordrhein-Westfalen passieren soll, wenn alle Impfwilligen an der Reihe waren. Bis Ende September steht die Finanzierung, der Bund teilt sich die Kosten mit Ländern und Kommunen. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Entscheidend wird sein, ob eine dritte Dosis als Auffrischung nötig wird und ob diese in den Zentren oder den Hausarztpraxen verimpft wird.

Doch noch sind viele ungeimpft, die Zentren können den Prozess beschleunigen. Im Impfzentrum im Kreis Düren findet am kommenden Montag ebenfalls ein Aktionstag statt, bei dem alle ab 16 Jahren eine Impfung ohne Termin erhalten können. Von 16 bis 20 Uhr können alle zum Impfzentrum Am Ellernbusch 18-20 in Düren kommen. Landrat Wolfgang Spelthahn sagt: „Ich appelliere an jeden, der bisher die Möglichkeit einer Impfung noch nicht wahrgenommen hat, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen, um sich und andere zu schützen“.

Auch Hagen und Münster wollen die Terminpflicht teilweise aufheben. In Hagen blieben zuletzt 80 Prozent der Termine im Impfzentrum ungenutzt, weshalb dort noch bis Sonntag, 11. Juli, jeder ab 16 Jahren zwischen 8 und 18.30 Uhr eine Erstimpfung im Impfzentrum in der Stadthalle erhalten kann. Verimpft werden ausschließlich die Vakzine von Biontech und Moderna, den Termin für die zweite Dosis erhalten die Freiwilligen dann vor Ort. In Münster ist von einem „Endspurt“ die Rede. Ab Dienstag, 13. Juli, wird dort für zwei Wochen ohne Termin geimpft. Das Impfzentrum öffnet montags bis mittwochs von 14 bis 20 Uhr, donnerstags bis samstags von 8 bis 14 Uhr.