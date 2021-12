Polizei sucht Besitzer : Drei Meter lange Schlange in Dülmen unterwegs

Dülmen Stolze 24 Kilo schwer und drei Meter lang ist eine weiße Python, die sich nachts durch Dülmen schlängelte. Ein Wildtier-Experte nahm sie mit nach Hause. Seine Frau war davon nicht sonderlich begeistert.

Eine etwa drei Meter lange und mehr als 20 Kilo schwere Würgeschlange hat sich mitten in der Nacht durch Dülmen geschlängelt. Der weiße Python sei in der Nacht zum Freitag von der Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt im Kreis Coesfeld entdeckt worden, erläuterten die Beamten. Woher das Tier kam und wem es gehört, war zunächst unklar.

Feuerwehrleute hätten die Schlange schließlich eingefangen, sagte Klaus Dahms von der Stadt Coesfeld. Der Wildtier-Experte war in der Nacht zur Unterstützung gerufen worden. „Bei einer drei Meter langen Schlange in der Innenstadt ist es wichtig, dass man ihrer ganz schnell habhaft wird, damit die nicht tagelang durch die Stadt geistert. Sonst wird es gefährlich.“

Anschließend habe er die Schlange mit nach Hause genommen, sagte Dahms - und über Nacht im Badezimmer geparkt. „Meine Frau fand das heute Morgen nicht mehr ganz so lustig.“ Die Fußbodenheizung sei für die wechselwarme Schlange in dem Raum jedoch passend gewesen. „Das Tier ist extrem groß, ich habe es heute Morgen gewogen: 24 Kilo“, erzählte Dahms. Später habe er die Schlange in ein Tierheim in der Nachbarschaft gebracht. Die Polizei suchte den Besitzer.