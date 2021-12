Wohnungsbrand in Dortmund : Zwei Menschen und eine Katze verletzt

Dortmund Nach einem schweren Brand in Dortmund ist eine Wohnung nicht mehr bewohnbar. Zwei Menschen und eine Katze wurden verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund sind am Donnerstagabend zwei Anwohner und eine Katze verletzt worden. Ein 55-Jähriger und eine 71-Jährige seien mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Die Katze wurde aufgrund von Atemproblemen mit medizinischem Sauerstoff versorgt, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Nachbarin habe sie später in Obhut genommen.