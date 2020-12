Nach Razzia in der Türkei : In Izmir festgenommene Telefonbetrüger agierten auch in NRW

In Izmir festgenommene Telefonbetrüger agierten auch in NRW

Köln Bei einer Razzia im türkischen Izmir sind offenbar auch zwei Männer festgenommen worden, die als falsche Polizisten Senioren in Nordrhein-Westfalen betrogen haben sollen.

Sie hätten als Hintermänner für sogenannte Abholer in Köln agiert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Wochenende nach der Festnahme sei bei der Polizei in Köln kein Hinweis auf einen Anruf von „falschen Polizisten“ eingegangen. Zuvor waren es rund 30 am Tag.