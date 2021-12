Nach tödlichen Schüssen an Bushaltestelle : 28-Jähriger stellt sich der Polizei Bielefeld

Nach tödlichen Schüssen an Bushaltestelle

Der 28-Jährige stellte sich am Freitag. Er wurde in Untersuchungshaft gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Johannes Neudecker

Bielefeld Die Polizei Bielefeld hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll am Mittwochabend einen 31-Jährigen erschossen haben. Sein Opfer starb kurz nach dem Vorfall im Krankenhaus.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung stellte sich ein 28-Jähriger der Polizei am Freitag. Er ging gegen 11 Uhr zur einer Polizeiwache der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke. Der Mann wurde festgenommen und später einem Richter des Landgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen Totschlags gegen den 28-Jährigen an.

Die Ermittlungen der Mordkommission „Haupt“ zum Tatmotiv und Tathergang dauern weiter an. Der Tatverdächtige machte bislang keine Angaben.

Der mutmaßliche Täter soll am Mittwochabend mit mehreren Schüssen einen 31-Jährigen an einer Bushaltestelle getötet haben und war danach auf der Flucht. Die durchgeführte Obduktion bestätigte, dass der 31-Jährige an den Schussverletzungen verstorben ist.