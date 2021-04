Impfung mit Astrazeneca : Die ersten Über-60-Jährigen in NRW sind bereits gepikst

Ein Mensch wird in den Oberarm mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus gepiekst. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Die Altersbeschränkung für Astrazeneca wird zur Chance für die Impf-Gruppe „60 plus“. Am Karsamstag glühen schon am frühen Morgen die frei geschalteten Leitungen für Termin-Buchungen. Die Ersten wurden sogar schon am selben Tag geimpft.

Der Ansturm auf die Impf-Termine für die Altersgruppe 60 plus hat schon am frühen Samstagmorgen zu überlasteten Leitungen am Telefon und im Internet geführt. Während viele sich vergeblich die Finger wund wählten, kamen die ersten erfolgreichen Termin-Jäger hingegen schon am selben Tag an ihre Impfung.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Westfalen-Lippe teilte mit, innerhalb der ersten Stunden seien bereits rund 60.000 Impftermine an über 60-Jährige vergeben worden. „14 Impfungen wurden bereits durchgeführt.“ Laut NRW-Gesundheitsministerium waren beim ersten Aufschlag im Bereich der KV Nordrhein am frühen Morgen zunächst 13.000 Termine vergeben worden.

Die Gruppe ab 60 Jahren kommt außerhalb der üblichen Reihenfolge zum Zuge, nachdem die Ständige Impfkommission empfohlen hatte, das Präparat von Astrazeneca für Jüngere nicht mehr einzusetzen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen.

Damit wurden allein in NRW kurzfristig 450.000 Impfdosen frei. Laut Gesundheitsministerium kommen in NRW potenziell rund 3,8 Millionen Menschen zwischen 60 und 79 Jahren infrage, die nun versuchen können, sich für diese Astrazeneca-Charge anzumelden.

Allerdings meldete das Ministerium schon kurz nach Öffnung der Leitungen per Twitter, die Buchungssysteme der beiden Kassenärztlichen Vereinigungen seien überlastet: „Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis“. Eine Terminvergabe sei aber weiterhin möglich.

Die Systeme der @kvno_aktuell & @KVWL_Corona sind derzeit überlastet. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis. Wichtig: Eine Terminvergabe ist weiterhin möglich und Termine sind verfügbar. In NO sind bereits 13.000 & in W-L bereits 10.000 Termine vergeben worden. — MAGS NRW (@MAGS_NRW) April 3, 2021

„Die Terminbuchungsplattform der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) läuft stabil“, teilte deren Pressestelle am Vormittag mit. „Aktuell kann es jedoch zu leichten Verzögerungen beim Versand der Registrierungs- und Bestätigungsmails kommen.“ Die KVWL bitte die Bürger um Geduld. „Eine erneute Registrierung sollte zunächst nicht vorgenommen werden.“

Hinweis für Impfberechtigte: Termine können online gebucht werden über www.corona-kvwl.de (Westfalen-Lippe) oder www.coronaimpfung.nrw/patienten (Nordrhein) sowie telefonisch über die zentrale Rufnummer 116 117 beziehungsweise über 0800 116 117 02 für Westfalen-Lippe und 0800 116 117 01 für das Rheinland.

(siev/dpa)