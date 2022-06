Impfgegner verschleppten Mädchen : Eltern von Clara und Lara stellen sich in Paraguay den Behörden

Blick auf die Fassade des Hotels Westfalenhaus in Asunción, in dem Anfang Juni eine Pressekonferenz zur mutmaßlichen Kindesentziehung aus Deutschland statt fand. Foto: dpa/Nath Aguilar

Asunción/Essen Das Impfgegner-Paar, das mit seinen zwei Kindern aus erster Ehe in Paraguay untergetaucht war, hat sich am Donnerstagabend den Behörden vor Ort gestellt. Die beiden Mädchen befinden sich in der Obhut der Behörden.

Die beiden seit Monaten gesuchten deutschen Staatsbürger Andreas Rainer Egler und Anna Magdalena Blank haben sich in Paraguay am Donnerstagabend um 18 Uhr deutscher Zeit den Behörden gestellt.

„Ihre Flucht ist damit beendet“, sagte der Strafrechtler Ingo Bott, der mit seinem Team von der Düsseldorfer Anwaltskanzlei „Plan A“ die Interessen der in Deutschland zurückgelassenen Eltern vertritt.

Beide hatten ihre Kinder Clara (10) und Lara (11) gegen den Willen ihrer leiblichen Elternteile Anne Reiniger-Egler und Filip Blank im vergangenen Jahr nach Südamerika entführt. „Die Kinder befinden sich in behördlicher Obhut. Die freiwillige Aufgabe schließt die konstruktiven Verhandlungen der vergangenen Tage ab“, so Bott.

Es sei zu erwarten, sagte Bott, dass die Kinder sowie das Paar nach dem Abschluss der laufenden Verfahren und Ermittlungen in Paraguay nach Deutschland überstellt werden. „Sie haben ihre Bereitschaft zur Ausreise nach Deutschland bekräftigt, wo sie sich auch den deutschen Verfahren aktiv stellen wollen“, so Bott weiter.

Der Fall klingt wie ein Krimi: Andreas Egler, Vater von Clara und ehemaliger Fußballprofi, und Laras Mutter, eine in Opern-Kreisen sehr bekannte Frau, sollen im November vergangenen Jahres mit den beiden Kindern ohne die Zustimmung ihrer jeweiligen Ex-Partner nach Paraguay ausgewandert sein.