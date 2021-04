Impfen in NRW : Terminvergabe sollte um 8 Uhr starten – Website und Hotline überlastet

Impfen in NRW

Die Website der Kassenärztlchen Vereinigung Nordrhein am Samstagmorgen zum Start der Impfterminvergabe Foto: Screenshot

Düsseldorf Seit 8 Uhr sollen Über-60-Jährige aus NRW eigentlich einen Termin für die Impfung mit Astrazeneca online oder per Telefon buchen können. Sowohl Website als auch Hotline sind aber überlastet. Man kommt nicht durch.

Seit 8 Uhr am Samstagmorgen ist die Vergabe der Termine für eine Impfung mit Astrazeneca auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein freigeschaltet. Bereits wenige Minuten später war die Seite nicht mehr erreichbar. In einem ersten Versuch kamen Impfwillige noch bis zur Terminauswahl für Erst- und Zweitimpfung, bei der Bestätigung der Auswahl brach der Buchungsvorgang dann aber ab. Kurz darauf wurde eine Texttafel mit der Nachricht, dass „derzeit leider alle Termine vergeben“ seien angezeigt. Neue Termine würden in Kürze freigeschaltet, heißt es da. Auch die Telefon-Hotline der Vereinigung 116117 ist überlastet, es ertönt lediglich ein Besetztzeichen.