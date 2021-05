Impfen in NRW : Verkäufer, Lehrer, Steuerfahnder und Justizmitarbeiter können jetzt Termine buchen

Düsseldorf Weitere Berufsgruppen bekommen jetzt ein Impfangebot gegen Corona. Das sind insbesondere die Verkäuferinnen. Doch auch Lehrer an weiterführenden Schulen und Mitarbeiter aus Justiz und Steuerfahndung. Dabei geht es um Termine im Impfzentrum.

Lehrkräfte an weiterführenden Schulen, Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Angestellte in der Justiz und Steuerfahndung können von diesem Donnerstag an einen Impftermin vereinbaren. Das Gleiche gilt auch für Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren sowie für Eltern schwer chronisch kranker Minderjähriger, die selbst nicht geimpft werden können. Diese Details gab NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf zum weiteren Vorgehen beim Impfen in der Priorisierungsgruppe 3 bekannt.