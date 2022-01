Schulungen in Düsseldorf : Wie sich Apotheker in NRW auf die Covid-19-Impfungen vorbereiten

Ingo Daubach übt mit seiner Kollegin Melissa Galayi. Die beiden Apotheker aus Düsseldorf können bald in ihrer Apotheke impfen. Foto: Christian Schwerdtfeger Foto: Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf Apotheker aus NRW haben sich am Sonntag für Covid-19-Schutzimpfungen schulen lassen. Theoretisch könnten sie nun am Montag in ihren Apotheken mit dem Impfen anfangen. Doch es gibt logistische Probleme.

Apotheker Ingo Daubach holt die Spritze aus der Verpackung, zieht sie auf und piekst seiner Kollegin Melissa Galayi in den Oberarm. Anschließend wirft er die Kanüle sofort in den Mülleimer und klebt ihr ein Pflaster auf die Einstichstelle. „Genau so wird es gemacht“, sagt Schulungsleiter Thomas Menn.

In Düsseldorf haben sich am Sonntag 100 Apotheker schulen lassen, um selbst Covid-19-Schutzimpfungen in ihren Apotheken durchführen zu können. Bis Ende Januar sollen allein in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf 1400 Apotheker geschult werden; hinzu kommen noch 1200 weitere im Kammerbezirk Westfalen-Lippe. Zudem haben bereits 1400 Apotheke an einem entsprechenden Modellprojekt teilgenommen, so dass demnächst 4000 Apotheker in NRW in der Lage sein werden, zu impfen.

Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein, geht davon aus, dass auch alle angebotenen Schulungsplätze besetzt werden, denn die Nachfrage sei groß. „Bereits nach wenigen Stunden waren etliche Schulungstermine ausgebucht“, sagt er. Die Apotheker sind nicht dazu verpflichtet, entsprechende Impfungen durchzuführen – sie machen es freiwillig, aber auch nicht ganz umsonst. „Wir bekommen dafür eine Vergütung wie die Ärzte“, sagt Ingo Daubach, der in einer Apotheke in Düsseldorf arbeitet. Für jede Impfung sollen Apotheker 28 Euro bekommen. „Wir machen das aber, um den Menschen zu helfen“, sagt Daubach.

Daubach und seine Kollegin Melissa Galayi haben sich sofort für die Schulungen angemeldet, als dies möglich war. „Wir haben in der Apotheke festgestellt, dass die Nachfrage nach Impfungen bei uns da ist“, sagt er. Die Schulungen bestehen aus einem praktischen und einem theoretischen Teil; hinzu kommt ein Erste-Hilfe-Kursus. „Darin wird gezeigt, was zu tun ist, wenn Komplikationen nach der Impfung auftreten“, sagt Jens Krömer, Sprecher der Apotheken-Kammer Nordrhein. Schulungsarzt Thomas Menn erklärt den Apothekern, wie die Spritze richtig angesetzt wird. „Arm des Patienten entspannt runterhängen lassen; Einstichstelle etwa drei Querfinger unterhalb des Schultergelenks wählen, immer dort, wo die größte Wölbung ist. Und möglichst immer in einem 90-Grad-Winkel.“

Die geschulten Apotheker könnten theoretisch am Montag mit dem Impfen loslegen; doch es gibt logistische Probleme. „Die ganze Organisation steht noch nicht abschließend. Die Apotheker haben noch keinen Impfstoff. Wir wollen den ja auch nicht von den Ärzten wegnehmen“, sagt der Kammer-Sprecher. Er rechnet, dass es frühestens in einer Woche soweit sein wird, bis die ersten Apotheker impfen können. Darüber hinaus müssen die Apotheker auch vor Ort bei ihrem Personal noch klären, ob alle hygienischen und gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. „Das habe ich bei der Schulung zum ersten Mal gehört. Das muss ich alles noch abklären“, sagt eine Apothekerin vom Niederrhein.

