Zahl der Betriebe auch gesunken Immer weniger Familienarbeitskräfte auf Höfen in NRW

„Der Rückgang an Familienarbeitskräften ist unter anderem damit zu erklären, dass die Anzahl an Betrieben in NRW etwas gesunken ist und auch Betriebe vom Haupterwerb in den Nebenerwerb gewechselt haben“, sagte Hartmut Osterkamp von der Landwirtschaftskammer NRW. Mit wem Wegfall von Betriebszweigen seien weniger Arbeitskräfte notwendig. Manche Familienarbeitskräfte entschieden sich demnach, bei anderen Betrieben zu arbeiten oder die Landwirtschaft zu verlassen.