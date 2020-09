Kostenpflichtiger Inhalt: Anti-Gewalt-Trainer zu Problemen an Schulen : „Lehrer sollten nicht gleichzeitig Trainer und Schiedsrichter sein“

Lehrer werden laut einer Studie öfter Opfer von Gewalt. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Düsseldorf Laut einer Umfrage kommt es an 61 Prozent der Schulen in Deutschland zu Beleidigungen oder sogar Gewalt gegen Lehrer. Andreas Sandvoß ist Anti-Gewalt-Trainer an Schulen in NRW, er beobachtet diese Entwicklung seit Jahren.