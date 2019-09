„Tatort“-Vorschau : Zu viel Hokuspokus in Stuttgart

Zu viel Hokuspokus in Stuttgart

Die Kommissare Felix Klare als Sebastian Bootz (l) und Richy Müller als Thorsten Lannert treffen am hoch gelegenen Tatort ein. Foto: dpa/Benoît Lindner

Stuttgart Im „Tatort“ geht es um Ritualmorde und Hexer. Und ein Kommissar landet in einem Käfig und muss viel einstecken.

Dass das Sprichwort „Viel hilft viel“ großer Quatsch sein kann, das zeigt dieser „Tatort“ aus Stuttgart ganz hervorragend. Was es Sonntagabend alles zu sehen gibt: einen angeblichen Ritual-Mord, Hinweise auf Okkultes samt sektiererisch anmutendem Glatzkopf, eine kleine, verbotene Ermittler-Liebesgeschichte und eine Anleihe an den noch immer großartigen Film „Fight Club“. Das ist viel – zu viel. So sehr es schmerzt, das sagen zu müssen, weil die beiden Stuttgarter Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) sonst zu den Guten zählen.