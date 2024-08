Ein Verkehrspsychologe erzählt aus der Praxis „Die sind teils so blöd, dass sie ohne Führerschein fahren und sich dabei auch noch blitzen lassen“

Seit vielen Jahren hat es Jürgen Walter mit gefährlichen Rasern und anderen Verkehrssündern zu tun. Der Fall des illegalen Wendens einiger Autofahrer in einem Stau auf der A46 regt den Düsseldorfer Verkehrspsychologen besonders auf. Walter, der auch Mitglied des Bundesvorstandes des Verkehrsclubs Deutschland ist, berät auch Übeltäter, die durch die sogenannte MPU, die Medizinisch-Psychologische Untersuchung, müssen. Was ihn an notorischen Verkehrssündern aufregt und wieso ein Führerscheinentzug nicht immer hilft.