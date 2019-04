„Zick-Zack“-Fahrt: Mit 200 km/h durch Bochum - Polizei stellt Autos nach Rennen sicher

Ein Auto fährt in der Nacht mit hoher Geschwindigkeit (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bochum Mit 450-PS-Autos sollen zwei Bochumer sich ein Rennen durch die Innenstadt geliefert haben. Die Polizei hat den Männern nun den Führerschein abgenommen und ihre hochpreisigen Autos sichergestellt.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Montag im Bereich der Alleestraße / Essener Straße in der Bochumer Innenstadt. Laut Polizei fuhren die jeweils über 450 PS starken Autos in Richtung Höntrop. Mit durchdrehenden Reifen sollen die 27 und 30 Jahre alten Männer beschleunigt und sich plötzlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit ein Rennen durch den Stadtbereich geliefert haben. Im Zick-Zack sollen sie dabei rücksichtslos unbeteiligte Autos überholt und andere Fahrzeuge durch ihr Fahrverhalten ausgebremst haben.