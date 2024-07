Übles Geschäft mit der Tierliebe Illegaler Handel mit Welpen nimmt zu

Wer einen Hundewelpen sucht, wird im Internet schnell fündig: Französische Bulldoggen, Malteser, Zwergspitze – junge Hunde dieser beliebten Rassen werden besonders häufig angeboten. Doch was die niedlichen Fotos nicht zeigen: Hinter professionell gestalteten Kleinanzeigen verbirgt sich oft illegaler Welpenhandel. Viele der Hunde werden unter katastrophalen Bedingungen in Osteuropa gezüchtet, viel zu früh von der Mutter getrennt und in kleinen Käfigen durch Europa transportiert. „Schon diesen Weg überleben viele Tiere nicht“, sagt Ralf Unna, Vizepräsident des Landestierschutzverbandes NRW. „Die Welpen, die schließlich in Deutschland ankommen, sind oft schwer krank.“