Duisburgs Kampf gegen illegales Glücksspiel 90 Spielautomaten unter Verschluss

Info

Anzahl Die Automaten in der klassischen Pommesbude sind in der Regel legal. In einem Gastronomiebetrieb dürfen maximal zwei Automaten hängen. Hängen mehr Geräte dort an der Wand, weiß man laut sofort, dass da was nicht stimmt.

Plakette Jedes legale Gerät erkennt man auch an der Plakette, die unter anderem die Modellnummer anzeigt und sichtbar vorne am Gerät angebracht sein muss. Wenn die fehlt, ist der Automat illegal. In Einzelfällen können aber natürlich auch Plaketten gefälscht sein.