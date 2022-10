NRW-Unterrichtskonzept gegen illegale Autorennen : „Krass, hat der das überlebt?“

Köln Mit dem Präventionskonzept „Verantwortung stoppt Vollgas“ will die nordrhein-westfälische Landesregierung an Schulen illegalen Autorennen entgegenwirken. Kölner Schüler zeigten sich von einem völlig zerstörten Unfallwagen zumindest beeindruckt.

Der Unfallwagen soll den Schülerinnen und Schülern veranschaulichen, welche Folgen Rasen und illegale Autorennen haben können. Der demolierte Audi ist Teil des neuen Präventionskonzepts „Verantwortung stoppt Vollgas“ der nordrhein-westfälischen Landesregierung, das in Schulen in NRW eingesetzt werden soll.

Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) und Schulministerin Dorothee Feller (CDU) stellten das Projekt in Köln vor. „Viele von euch machen bald ihren Führerschein“, sagte Reul in der Aula der Schule. „Wer Auto fährt, hat aber nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch für viele andere Menschen.“ Zum Unterrichtskonzept gehört ein Rollenspiel, in dem die Schülerinnen und Schüler einen Gerichtsprozess nachstellen und sich etwa in die Rolle des Beschuldigten, des Opfers oder des Richters versetzen sollen. „Sie werden feststellen: Egal, welche Strafe ein Raser bekommt, die Schuld, die er auf sich geladen hat, wird ihn ein Leben lang begleiten“, sagte Schulministerin Feller.