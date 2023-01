Innenministerium zieht Bilanz Illegale Autorennen in NRW - viel mehr Tote als in den Vorjahren

Beim überwiegenden Anteil der Beschuldigten handelt es sich dem Ministerium zufolge um junge Männer. Ihr Durchschnittsalter lag im Jahresmittel 2021 bei 25,75 Jahren. Die Raserszene sei besonders am Abend und nachts am Wochenende aktiv. Meist wird in der Innenstadt gefahren, nur ein geringer Anteil der Fälle ereignet sich außerorts oder auf Autobahnen. Allein in den ersten drei Quartalen 2022 stellte die Polizei laut Innenministerium 1589 Verstöße fest. Im ganzen Jahr 2021 waren es 2037 Fälle gewesen. 2020 wurden 1515 Fälle festgestellt, in den Jahren davor jeweils einige hundert.