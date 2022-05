Internationaler Tag gegen Homophobie : Daran wird an dem Tag erinnert

Foto: dpa/Wolfgang Kumm Infos Das sagen die Meschen am Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie

Düsseldorf Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie findet jährlich am 17. Mai statt. 1990 wurde an diesem Tag Homosexualität von der Krankheitsliste der WHO gestrichen. Noch heute ist es ein Gedenktag.

Der internationale Tag gegen Homophobie geht auf den 17. Mai 1990 zurück: Damals beschloss die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Um öffentlich auf die Diskriminierung hinzuweisen, der Schwule, Lesben oder Transsexuelle vielerorts noch immer ausgeliefert sind, riefen Betroffene den 17. Mai im Jahr 2004 zum Gedenktag aus.

Auch in diesem Jahr beziehen auch wieder etliche Prominente - und nicht Prominente Stellung an diesem Tag. Wir haben ein paar Statements gesammelt.

(kag/dpa)