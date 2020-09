Polizeieinsatz in ICE : 40-Jähriger bedroht Bahnmitarbeiter mit langem Küchenmesser

Essen Ein 40-Jähriger hat in einem ICE Bahnmitarbeiter mit einem Messer bedroht. Die alarmierten Beamten der Bundespolizei zogen ihre Waffen und drohten, zu schießen.

Gegen 21.15 Uhr am Montag ist die Dortmunder Bundespolizei über die bedrohliche Lage im ICE 514 von Düsseldorf nach Dortmund informiert worden. Als die Einsatzkräfte der Bundespolizei an dem Zug im Bahnhof ankamen, machte sich an einer Abteiltür ein Bahnmitarbeiter bemerkbar, der mit erhobenen Händen in der Zügtür stand, berichtet die Polizei. Hinter ihm konnten die Einsatzkräfte einen Mann sehen, der ein großes Messer in der Hand hielt. Der Mitarbeiter konnte schließlich auf den Bahnsteig flüchten. Drei Bundespolizisten zogen ihre Pistolen und drohten dem Bewaffneten den Schusswaffengebrauch an, falls dieser nicht sofort das Messer zu Boden werfen würde, berichtet die Polizei.