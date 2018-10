ICE in Brand: Sperrung von Bahn-Strecke Köln-Frankfurt und A3

Bahnstrecke bis in die Nacht gesperrt : ICE-Waggon bei Montabaur brennt komplett aus

ICE von Köln nach Frankfurt - Wagen in Flammen

Bonn/Montabaur Teile eines ICE sind am Freitagmorgen in der Nähe von Montabaur in Rheinland-Pfalz in Brand geraten. Der hintere Wagon brannte komplett aus. Die Bahnstrecke soll bis in die Nacht gesperrt bleiben. Auch die A3 ist Richtung Frankfurt gesperrt.

Auf der Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln hat der hintere Wagen, ein Wagon der 2. Klasse, eines ICE Feuer gefangen. Das Feuer wurde um 6.30 Uhr gemeldet. Warum der Zugteil in Höhe der Ortschaft Dierdorf bei Montabaur in Rheinland-Pfalz am Freitag in Brand geriet, war zunächst noch unklar. Die Bundespolizei in Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen und will um 11.30 Uhr auf einer Pressekonferenz weitere Details bekanntgeben.

Nach Angaben der Bundespolizei brachten Rettungskräfte 510 Menschen aus dem Zug. Sascha Frank (41), der im vorderen Zugteil des betroffenen ICE saß, beschreibt im Gespräch mit unserer Redaktion die Evakuierung: „Per Durchsage wurden wir gebeten, den Zug möglichst ohne Gepäck über bereitgestellte Leitern zu verlassen. Wir sind dann neben dem Zug die Böschung bis zur Straße hochgegangen, wo die Feuerwehr uns in Empfang genommen hat.“

Die Passagiere kamen in ein nahe gelegenes Gemeindehaus, nach Angaben der Deutschen Bahn wurden sie mit Bussen dorthin gebracht. Verletzt wurde niemand. „Das Bahnpersonal war die ganze Zeit ruhig und professionell. Es gab zu keinem Zeitpunkt Panik unter den Fahrgästen“, beschreibt Augenzeuge Frank die Stimmung im Zug.

Die Löscharbeiten sind abgeschlossen, jetzt muss das ausgebrannte Wrack des Zuges geborgen werden. Der betroffene ICE hatte die Zugnummer 511.

Ein Video auf Twitter soll den ausgebrannten Wagon zeigen. Darauf ist zu sehen, dass offenbar auch ein zweiter Wagen Feuer gefangen hat. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Bahnstrecke zwischen Siegburg in Nordrhein-Westfalen und Montabaur wurde gesperrt. Pendler zwischen Köln und Frankfurt müssen mit Zugausfällen und Verspätungen von bis zu 90 Minuten rechnen. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste zudem die vielbefahrene Autobahn 3 zwischen Dierdorf und Ransbach-Baumbach zunächst in beide Richtungen gesperrt werden.

Am Vormittag wurde die A3 dann zumindest in Fahrtrichtung Köln wieder freigegeben, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei in Montabaur sagte. In Richtung Frankfurt dauerte die Sperrung noch an, der Verkehr wurde dem Sprecher zufolge in Dierdorf auf eine Bundesstraße abgeleitet.

