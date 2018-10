ICE in Brand: Bahnstrecke Köln-Rhein/Main bleibt länger gesperrt

Dierdorf Die Bahn-Schnellstrecke Köln-Rhein/Main bleibt nach dem Brand in einem ICE voraussichtlich bis Ende kommender Woche gesperrt. Züge brauchen daher weiterhin bis zu 80 Minuten länger.

Der ICE-Brand auf der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main ist nach Erkenntnissen der Ermittler durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Eine Fremdeinwirkung sei ausgeschlossen, teilte die Bundespolizei am Samstag mit.

In dem mit etwa 500 Menschen besetzten ICE war am Freitagmorgen im Westerwald nahe des Orts Kleinmaischeid ein Feuer ausgebrochen . Alle Passagiere und das Zugpersonal konnten den ICE verlassen. Für den Löscheinsatz wurde die neben den Bahngleisen verlaufende Autobahn A3 zeitweise komplett gesperrt. Es gab fünf Leichtverletzte. Zwei Waggons brannten aus.

"Nach der Schadensfeststellung wurden sofort Reparaturmaßnahmen und weitere Untersuchungen in die Wege geleitet", hieß es in der Unternehmensmitteilung weiter. Der unbeschädigte Teil des Zuges wurde bereits weggebracht, der Abtransport des ausgebrannten Zugteils in die Wege geleitet. Ziel sei es, das weniger betroffene Gleis kurzfristig zu reparieren, so dass zumindest ein eingleisiger Betrieb möglich werde.