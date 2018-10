ICE-Brand bei Dierdorf: Erste Teile von Wrack abtransportiert

Dierdorf Nach dem Brand eines ICE auf der Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt sind in der Nacht zum Sonntag erste Teile der beschädigten Wagen abtransportiert worden. Die Sperrung wird noch mehrere Tage andauern.

Das Feuer in dem Schnellzug war am Freitagmorgen bei Dierdorf in der Nähe von Neuwied in Rheinland-Pfalz ausgebrochen. 510 Passagiere wurden aus dem stehenden Zug gebracht. Fünf Menschen erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Auslöser des Brandes war nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei ein technischer Defekt.