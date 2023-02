Wildunfall in Ibbenbüren Zusammenstoß auf Landstraße – vermutlich Wolf getötet

In Nordrhein-Westfalen sind einzelne der vorher rund 180 Jahre lang ausgestorbenen Wölfe seit 2018 wieder standorttreu nachgewiesen. Aktuell gibt es vier Wolfsgebiete: in Schermbeck bei Wesel, in der Eifel, im Oberbergischen Land und der Senne in Ostwestfalen. In anderen Landesteilen gibt es ebenfalls immer wieder Wolfssichtungen, wenn die Tiere durchziehen.