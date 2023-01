In Klassenraum erstochen Trauergottesdienst für getötete Lehrerin in Ibbenbüren

Nach dem gewaltsamen Tod einer Lehrerin an einem Berufskolleg in Ibbenbüren findet am Freitag (15.00 Uhr) eine Trauerfeier statt. Ort ist die evangelische Christuskirche. Die 55-jährige Lehrerin wurde am 10. Januar in einem Klassenraum erstochen. Der mutmaßliche Täter war einer ihrer Schüler. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Schüler war vor der Tat verbal aggressiv aufgefallen und die Schule hatte erzieherische Maßnahmen angeordnet. Ob es einen Zusammenhang zu dem Tötungsdelikt gibt, ist noch offen und Teil der noch laufenden Ermittlungen.