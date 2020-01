Mordkommission ermittelt : Zwei Verletzte bei Explosion im Münsterland

Ibbenbüren In einem Wohnhaus im Münsterland hat es in der Silvesternacht eine Explosion gegeben. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Nun gehen die Ermittlungen zur Detonationsursache weiter.

In der Silvesternacht war ein 49 Jahre alter Mieter bei der Detonation in Ibbenbüren schwer verletzt und in eine Spezialklinik gebracht worden. Unklar sei weiterhin, ob der Mann die Explosion selbst herbeigeführt hat oder es sich um ein Unglück handelte. Auch was genau in dem Wohnhaus detoniert war, müsse noch untersucht werden. Eine Mordkommission ermittelt.